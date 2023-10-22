РФ намагатиметься знайти прогалини в українській ППО для зимових атак, - ISW

Аналітики зазначили, що українське Південне оперативне командування повідомило, що російські війська завдали ударів невідомими ракетами класу "повітря-земля" по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях; ракетами Х-59 у Кривому Розі, Дніпропетровській області, Миколаївській і Херсонській областях; і крилатими ракетами "Іскандер-К" та БПЛА "Шахед" у Кривому Розі в ніч з 20 на 21 жовтня.

У Південному оперативному командуванні зазначили, що три з невідомих ракет здетонували в повітрі, Х-59 влучила в житловий квартал Кривого Рогу, а "Іскандери" і "Шахеди" влучили в промислові об’єкти Кривого Рогу.

Там також повідомили, що російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих бомб КАБ по прифронтовій частині Херсонської області.

Речниця Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські війська ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь у подібних серіях ударів, і заявила, що російські війська переносять основні операції в повітря.

"Заява Гуменюк перегукується з попередженням речника ВПС України полковника Юрія Ігната від 8 жовтня про те, що російські війська напередодні зими посилюють удари з безпілотників", - зазначили в ISW.















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