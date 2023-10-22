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РФ будет пытаться найти пробелы в украинской ПВО для зимних атак, - ISW

Фото: РФ ищет пробелы в украинской ПВО перед зимними атаками (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

РФ, вероятно, разнообразит сочетание ракет, управляемых авиабомб и беспилотников для поиска пробелов в украинской ПВО перед возможными зимними атаками.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что украинское Южное оперативное командование сообщило, что российские войска нанесли удары неизвестными ракетами класса "воздух-земля" по Николаевской, Херсонской и Одесской областях; ракетами Х-59 в Кривом Роге, Днепропетровской области, Николаевской и Херсонской областях; и крылатыми ракетами "Искандер-К" и БПЛА "Шахед" в Кривом Роге в ночь с 20 на 21 октября.

В Южном оперативном командовании отметили, что три из неизвестных ракет сдетонировали в воздухе, Х-59 попала в жилой квартал Кривого Рога, а "Искандеры" и "Шахеды" попали в промышленные объекты Кривого Рога.

Там также сообщили, что российская тактическая авиация одновременно выпустила 30 модифицированных управляемых бомб КАБ по прифронтовой части Херсонской области.

Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские войска никогда раньше не применяли такую комбинацию вооружений в подобных сериях ударов, и заявила, что российские войска переносят основные операции в воздух.

"Заявление Гуменюк перекликается с предупреждением представителя ВВС Украины полковника Юрия Игната от 8 октября о том, что российские войска накануне зимы усиливают удары с беспилотников", - отметили в ISW.

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