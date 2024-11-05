РФ намагалася організувати пожежі на літаках під час польоту до США і Канади

Росія тестувала можливість організації терактів на борту пасажирських літаків під час їхніх перельотів з Європи до США і Канади. Слідство виявило запалювальні пристрої та затримало підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Західні спецслужби виявили два запалювальні пристрої, що були відправлені через службу DHL. На їхню думку, це була частина таємної операції РФ, що в подальшому мала спровокувати пожежі на бортах цивільних літаків. Схожі пристрої спалахнули у липні в логістичних центрах DHL у Лейпцигу (Німеччина) та Бірмінгемі (Велика Британія).

Як зазначає видання, інциденти з пожежами запустили міжнародний пошук винних. Слідчі та розвідувальні агентства в Європі встановили, що у "вибухових посилках" містилися електромасажери, яких начинили легкозаймистою речовиною на основі магнію. Слідчі дійшли висновку, що вони були частиною ширшої змови російських спецслужб.

Організаторів вибухів у Німеччині та Британії шукали по всій Європі. Національна прокуратура Польщі арештувала чотирьох осіб та звинуватила їх в участі у диверсійних або терористичних операціях від імені іноземної розвідки. Слідчі не розкрили їхні імена та національності. Триває пошук ще щонайменше двох причетних.

В прокуратурі підтвердили, що метою вибухів було тестування каналу передачі таких посилок, які згодом планували відправити до США і Канади.

У відповідь на запит The Wall Street Journal, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "ніколи не чули жодних офіційних звинувачень" у причетності Росії.

Він назвав публікацію видання "традиційними необґрунтованими інсинуаціями з боку ЗМІ".