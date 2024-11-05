РФ намагалася організувати пожежі на літаках під час польоту до США і Канади
Росія тестувала можливість організації терактів на борту пасажирських літаків під час їхніх перельотів з Європи до США і Канади. Слідство виявило запалювальні пристрої та затримало підозрюваних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Західні спецслужби виявили два запалювальні пристрої, що були відправлені через службу DHL. На їхню думку, це була частина таємної операції РФ, що в подальшому мала спровокувати пожежі на бортах цивільних літаків. Схожі пристрої спалахнули у липні в логістичних центрах DHL у Лейпцигу (Німеччина) та Бірмінгемі (Велика Британія).
Як зазначає видання, інциденти з пожежами запустили міжнародний пошук винних. Слідчі та розвідувальні агентства в Європі встановили, що у "вибухових посилках" містилися електромасажери, яких начинили легкозаймистою речовиною на основі магнію. Слідчі дійшли висновку, що вони були частиною ширшої змови російських спецслужб.
Організаторів вибухів у Німеччині та Британії шукали по всій Європі. Національна прокуратура Польщі арештувала чотирьох осіб та звинуватила їх в участі у диверсійних або терористичних операціях від імені іноземної розвідки. Слідчі не розкрили їхні імена та національності. Триває пошук ще щонайменше двох причетних.
В прокуратурі підтвердили, що метою вибухів було тестування каналу передачі таких посилок, які згодом планували відправити до США і Канади.
У відповідь на запит The Wall Street Journal, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "ніколи не чули жодних офіційних звинувачень" у причетності Росії.
Він назвав публікацію видання "традиційними необґрунтованими інсинуаціями з боку ЗМІ".
Пожежі на складах DHL
Інцидент у Великій Британії стався 22 липня 2024 року Мінворті - передмісті міста Бірмінгем. Посилку доставив літак, однак на щастя вона спалахнула вже на землі, а не у повітрі.
Спецпризначенці встановили, що електромасажери надіслали до Великої Британії з Литви. На їхню думку, метою операції була спроба з'ясувати, як пронести ці запалювальні пристрої на літаки, що прямують до Північної Америки.
Велика Британія розслідує інцидент у співпраці з іншими правоохоронними органами країн Європи. Наразі ймовірних підозрюваних не затримували.
Схожий інцидент стався наприкінці липня у Німеччині. Підозрілий пакет, що прямував до літака відправлення, загорівся на складі DHL у Лейпцигу.
Керівник агентства внутрішньої безпеки Німеччини Томас Гальденванг заявив законодавцям країни, що через пожежу і затримку рейсу ніхто не постраждав. Він назвав це "щасливим збігом обставин".
Додамо, що у травні в Берліні сталася пожежа на складі оборонного заводу Diehl. Підприємство виробляє компоненти для зенітних ракетних комплексів Iris-T, що, зокрема, надаються Україні для захисту від ракетних атак Росії.
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