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РФ намагалася атакувати українське узбережжя безпілотними катерами зі "Старлінками", - Флеш

01:57 24.06.2026 Ср
2 хв
Російську атаку морськими дронами відбили близько 4:00 ранку
aimg Катерина Коваль
Фото: українські військові несуть чергування на патрульному катері ВМС (Getty Images)

Російські війська здійснили спробу атакувати українське узбережжя за допомогою кількох безпілотних ударних катерів. Усі ворожі морські дрони були завчасно виявлені та знищені у морі далеко від берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України, експерта з оборонних технологій Сергія "Флеш" Бескрестнова.

Ліквідація загрози та системи управління

Спроба ворожого удару відбулася сьогодні близько 4:00 ранку.

Завдяки скоординованій роботі низки підрозділів Збройних Сил України, атаку вдалося повністю відбити ще на підступах до контрольованого ворогом Кінбурнського півострова та Очакова.

На оприлюдненій карті червоним квадратом позначено орієнтовний район у Чорному морі на південь від Кінбурнської коси, де відбулося перехоплення катерів.

Фото: місце, де було перехоплено морські безпілотні катери, позначено червоним (t.me/serhii_flash)

Як зазначив Сергій Бескрестнов, на знищених безпілотних катерах росіян було виявлено встановлені термінали супутникового зв'язку "Старлінк".

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"Як я розповідав раніше, на знищених катерах був встановлений "Старлінк", оскільки інших систем управління на далекі відстані у противника немає", - наголосив експерт.

Він також подякував усім українським військовим, які брали участь в операції, за ефективний захист морських кордонів та узбережжя.

23 квітня загарбники намагалися атакувати Одеський порт безпілотним катером.

Тоді Військово-морські сили (ВМС) України зафіксували рух ворожого морського безпілотника, який прямував у бік одного з портових об'єктів Одеси. Засіб ураження було оперативно виявлено силами спостереження та нейтралізовано підрозділами ВМС, які продовжують тримати оборону акваторії Чорного моря.

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