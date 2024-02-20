UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ намагалась штурмувати біля Бахмуту. Прикордонники показали відео знищення танка Т-90

Ілюстративне фото: танк Т-90 (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники ліквідували російський танк Т-90 за допомогою якого окупанти намагались штурмувати позиції українських військових біля Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" підбили Танки Т-90. На цьому танку росіяни намагалися штурмувати українські позиції під Бахмутом.

"Спільними діями Сил оборони України наступ загарбників було зупинено", - підписано відео.

На опублікованих кадрах видно, що прикордонники для знищення ворожої техніки використали дрон-камікадзе. Вони влучним ударом привели російську техніку у не боєздатний стан.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 81 бойове зіткнення. Російські окупанти намагаються наступати на Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.

Як пишуть в Інституті вивчення війни, позиційні бої на фронті продовжуються на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, поблизу Бахмута і недалеко від Авдіївки, на захід від Донецька та поблизу Старомайорського. ЗСУ стримують штурми російських загарбників у районі Роботиного, а ворог просунувся на північ від Мар'їнки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутприкордонникиВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ