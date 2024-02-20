РФ намагалась штурмувати біля Бахмуту. Прикордонники показали відео знищення танка Т-90

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" підбили Танки Т-90. На цьому танку росіяни намагалися штурмувати українські позиції під Бахмутом.

"Спільними діями Сил оборони України наступ загарбників було зупинено", - підписано відео.

На опублікованих кадрах видно, що прикордонники для знищення ворожої техніки використали дрон-камікадзе. Вони влучним ударом привели російську техніку у не боєздатний стан.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 81 бойове зіткнення. Російські окупанти намагаються наступати на Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.

Як пишуть в Інституті вивчення війни, позиційні бої на фронті продовжуються на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, поблизу Бахмута і недалеко від Авдіївки, на захід від Донецька та поблизу Старомайорського. ЗСУ стримують штурми російських загарбників у районі Роботиного, а ворог просунувся на північ від Мар'їнки.

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