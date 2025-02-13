РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев
За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 116 боевых столкновений. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 88 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 128 КАБ.
Кроме этого, осуществил более пяти тысяч восемьсот обстрелов, в частности 137 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3038 дронов-камикадзе.
- Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Тимофеевка Харьковской области;
- Новополь, Долина Донецкой области;
- Каменское, Пятихатки Запорожской области.
Ситуация на фронтах
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.
Четыре штурма противника отбили наши защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Часового Яра и Васюковки.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.
На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь.
С Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал населенный пункт Каменское.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.
На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак российских захватчиков. Противник совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБ.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления дронами, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения вооружения и военной техники и две радиолокационные станции российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 23 боевых бронированных машины, 58 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 2 средства ПВО, 153 дроны оперативно-тактического уровня, 6 ракет, 168 автомобилей и 2 единицы специальной техники.
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