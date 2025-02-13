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РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

Четверг 13 февраля 2025 08:30
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РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев Иллюстративное фото: в Генштабе рассказали о состоянии фронта 13 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 116 боевых столкновений. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 88 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 128 КАБ.

Кроме этого, осуществил более пяти тысяч восемьсот обстрелов, в частности 137 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3038 дронов-камикадзе.

  • Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Тимофеевка Харьковской области;
  • Новополь, Долина Донецкой области;
  • Каменское, Пятихатки Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

Четыре штурма противника отбили наши защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Часового Яра и Васюковки.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

С Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал населенный пункт Каменское.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак российских захватчиков. Противник совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБ.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления дронами, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения вооружения и военной техники и две радиолокационные станции российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 23 боевых бронированных машины, 58 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 2 средства ПВО, 153 дроны оперативно-тактического уровня, 6 ракет, 168 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

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