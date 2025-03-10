РФ намагалась прорвати оборону біля Часового Яру: Генштаб показав актуальні карти боїв

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 151 бойове зіткнення. Українські військові завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудару, скинувши 148 керованих бомб. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 186 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2576 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:
На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак ворога в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.
На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.
На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Привільного наші оборонці відбили дев’ять штурмових дій окупантів.
На Оріхівському напрямку противник чотири рази йшов вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків.
В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України вчора відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 29 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 422 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 - із реактивних систем залпового вогню.
На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу та військової техніки, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ/РЛС російських загарбників.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили 18 танків, 40 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб протиповітряної оборони, 241 дрон та 138 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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