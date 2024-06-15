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РФ намагається відволікти світ від Глобального саміту миру, - США в ООН

Субота 15 червня 2024 02:59
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РФ намагається відволікти світ від Глобального саміту миру, - США в ООН Фото: Росія хоче використати Радбез ООН, аби відвернути увагу від Саміту миру щодо України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російська Федерація намагається через скликання засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй відвернути увагу інших держав від Глобального саміту миру, проведення якого розпочнеться 15 червня у Швейцарії.

Про це заявив заступник постійного представника Сполучених Штатів Америки при ООН Роберт Вуд, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

За словами американського дипломата, такими намірами Кремля і можна пояснити скликання країною-агресором Радбезу ООН на 14 червня - саме напередодні мирного саміту щодо України.

Вуд назвав це "прозорою спробою" з боку Росії не тільки "відволікти" світ, а також і намаганням перекласти вину за війну і "те, що відбувається в Україні, на кого завгодно, проте тільки не себе"

Представник Штатів в ООН також зазначив, що Москва бажає, аби світова спільнота повірила, що досягти миру нібито заважає саме те, що Україна захищає власний суверенітет і територіальну цілісність від широкомасштабної військової агресії РФ.

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Раніше повідомлялося, що 15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру, на якому розглядатимуть українську формулу миру. Вона має наблизити завершення війни РФ проти України на справедливих умовах.

Напередодні заходу, 14 червня, в МЗС Швейцарії оприлюднили перелік держав та організацій, представники яких відвідають саміт. Це - 92 країни.

Про те, чого прагне на саміті Україна - в матеріалі "Помірний успіх. Що Україна хоче отримати від Саміту миру". А про те, що таке "формула миру" Зеленського та що вона передбачає - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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