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РФ намагається відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, воїни прочісують околиці міста, - Генштаб

Архівне фото: Генштаб повідомив про спроби РФ відтіснити ЗСУ від Вовчанська (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а українські воїни прочісують околиці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. 

"Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська", - пише Генштаб.

Водночас українські воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю. 

Також росіяни повторно завдали авіаційних ударів у районах Липців і Малої Данилівки, а також використовували авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру.

Ситуація на Вовчанському напрямку

Російські війська вже кілька днів ведуть наступальні дії в районі міста в Харківській області. При цьому певним групам окупантів вдалося пробити в сам Вовчанськ.

Однак нещодавно Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські війська частково витіснили російських окупантів із Вовчанська.

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Російська ФедераціяВовчанськХарківВійна в Україні