РФ намагається відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, воїни прочісують околиці міста, - Генштаб

Ситуація на Вовчанському напрямку

Російські війська вже кілька днів ведуть наступальні дії в районі міста в Харківській області. При цьому певним групам окупантів вдалося пробити в сам Вовчанськ.

Однак нещодавно Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські війська частково витіснили російських окупантів із Вовчанська.

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