РФ пытается оттеснить ВСУ в районе Волчанска, воины прочесывают окрестности города, - Генштаб

Отмечается, что на Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения.

"Противник предпринимает попытки потеснить наши подразделения в районе Волчанска", - пишет Генштаб.

В то же время украинские воины дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину.

Также россияне повторно нанесли авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовали авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра.