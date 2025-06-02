РФ намагається вербувати українців для шпигунства в ЄС: ГУР викриває схему Кремля

Російські спецслужби намагаються вербувати українців для шпигунства в країнах ЄС. ГУР попереджає про нові схеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО.

Російські спецслужби активізували спроби вербування українських громадян для протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

За даними ГУР, йдеться переважно про українців з тимчасово окупованих територій, які опинилися в уразливому становищі за кордоном.

Їм пропонують грошову винагороду за участь у незаконній діяльності - зокрема, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури, збір інформації та інші дії на користь держави-агресора.

У розвідці наголошують, що така діяльність є частиною гібридної війни, яку росія веде не лише проти України, а й проти всієї Європи.

ГУР МО закликає українців бути пильними та у разі спроб встановлення контакту з боку підозрілих осіб негайно повідомляти про це правоохоронним органам країни перебування.