ua en ru
Пн, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ намагається вербувати українців для шпигунства в ЄС: ГУР викриває схему Кремля

Понеділок 02 червня 2025 08:55
UA EN RU
РФ намагається вербувати українців для шпигунства в ЄС: ГУР викриває схему Кремля Фото: Росія намагається залучити українців до шпигунства в Європі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські спецслужби намагаються вербувати українців для шпигунства в країнах ЄС. ГУР попереджає про нові схеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО.

Російські спецслужби активізували спроби вербування українських громадян для протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

За даними ГУР, йдеться переважно про українців з тимчасово окупованих територій, які опинилися в уразливому становищі за кордоном.

Їм пропонують грошову винагороду за участь у незаконній діяльності - зокрема, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури, збір інформації та інші дії на користь держави-агресора.

У розвідці наголошують, що така діяльність є частиною гібридної війни, яку росія веде не лише проти України, а й проти всієї Європи.

ГУР МО закликає українців бути пильними та у разі спроб встановлення контакту з боку підозрілих осіб негайно повідомляти про це правоохоронним органам країни перебування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Росії існують три головні страхи, які Кремль вважає найбільшими загрозами для себе. Це виклики, що стосуються стабільності режиму та можливості розколу країни.

Заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький наголосив, що Росія підходить прагматично до своїх планів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація ГУР Війна в Україні
NEWS
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар