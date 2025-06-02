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РФ пытается вербовать украинцев для шпионажа в ЕС: ГУР разоблачает схему Кремля

Понедельник 02 июня 2025 08:55
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РФ пытается вербовать украинцев для шпионажа в ЕС: ГУР разоблачает схему Кремля Фото: Россия пытается привлечь украинцев к шпионажу в Европе (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев для шпионажа в странах ЕС. ГУР предупреждает о новых схемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО.

Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинских граждан для противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.

По данным ГУР, речь идет преимущественно об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в уязвимом положении за рубежом.

Им предлагают денежное вознаграждение за участие в незаконной деятельности - в частности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры, сбор информации и другие действия в пользу государства-агрессора.

В разведке отмечают, что такая деятельность является частью гибридной войны, которую россия ведет не только против Украины, но и против всей Европы.

ГУР МО призывает украинцев быть бдительными и в случае попыток установления контакта со стороны подозрительных лиц немедленно сообщать об этом правоохранительным органам страны пребывания.

Напомним, недавно мы писали, что в России существуют три главных страха, которые Кремль считает самыми большими угрозами для себя. Это вызовы, касающиеся стабильности режима и возможности раскола страны.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что Россия подходит прагматично к своим планам.

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