РФ пытается вербовать украинцев для шпионажа в ЕС: ГУР разоблачает схему Кремля
Российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев для шпионажа в странах ЕС. ГУР предупреждает о новых схемах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО.
Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинских граждан для противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.
По данным ГУР, речь идет преимущественно об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в уязвимом положении за рубежом.
Им предлагают денежное вознаграждение за участие в незаконной деятельности - в частности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры, сбор информации и другие действия в пользу государства-агрессора.
В разведке отмечают, что такая деятельность является частью гибридной войны, которую россия ведет не только против Украины, но и против всей Европы.
ГУР МО призывает украинцев быть бдительными и в случае попыток установления контакта со стороны подозрительных лиц немедленно сообщать об этом правоохранительным органам страны пребывания.
Напомним, недавно мы писали, что в России существуют три главных страха, которые Кремль считает самыми большими угрозами для себя. Это вызовы, касающиеся стабильности режима и возможности раскола страны.
Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что Россия подходит прагматично к своим планам.
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