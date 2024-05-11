UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ намагається рятувати техніку у боях у Харківській області: що відомо про втрати

Фото: бійці Нацгвардії знищили також російський БПЛА "Ланцет" у Харківській області (t.me/Pivnenko_NGU)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська під час наступу на Харківщині намагаються рятувати техніку, яку встигли вразити українські дрони. Попри це лише Нацгвардія знищила кілька одиниць 11 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"З ранку оператори FPV-дронів знищили одну "буханку" (УАЗ, - ред), 1 БРЕМ та 2 одиниці автомобільної техніки противника", - розповів він. 

Крім того, за даними Півненка, окремі штурмові групи також працюють по піхоті противника.

"Щодо російської БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина) - противник у деяких ділянках намагається врятувати свою пошкоджену техніку", - констатував бригадний генерал.

Але, як зазначив він, бійці Нацгвардії будуть знищувати і бронетехніку і "бремки", які вирушатимуть її витягувати.

Ситуація у Харківській області

З 10 травня російські війська намагаються наступати у прикордонних районах Харківської області. Як розповіли в ОСУВ "Хортиця", 11 травня продовжуються бої і в прикордонні, в районах тих населених пунктів, які знаходилися фактично в "сірій зоні" - Стрілеча, Пильна та Борисівка, район Олійникове та Огурцове.

Крім того, на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи.

Зазначимо, за останніми даними, "сірих зон" у Харківській області вже дві - 52,5 кв.км і 26,5 кв км. Докладніше про те, що є "сіра зона" в Харківській області - у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХарківВійна в Україні