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РФ пытается спасать технику в боях в Харьковской области: что известно о потерях

Фото: бойцы Нацгвардии уничтожили также российский БПЛА "Ланцет" в Харьковской области (t.me/Pivnenko_NGU)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска во время наступления в Харьковской области пытаются спасать технику, которую успели поразить украинские дроны. Несмотря на это, только Нацгвардия уничтожила несколько единиц 11 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"С утра операторы FPV-дронов уничтожили одну "буханку" (УАЗ, - ред), 1 БРЭМ и 2 единицы автомобильной техники противника", - рассказал он.

Кроме того, по данным Пивненко, отдельные штурмовые группы также работают по пехоте противника.

"О российской БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) - противник в некоторых участках пытается спасти свою поврежденную технику", - констатировал бригадный генерал.

Но, как отметил он, бойцы Нацгвардии будут уничтожать и бронетехнику и "брэмки", которые отправятся ее вытаскивать.

Ситуация в Харьковской области

С 10 мая российские войска пытаются наступать в приграничных районах Харьковской области. Как рассказали в ОСГВ "Хортица", 11 мая продолжаются бои и в пограничье, в районах тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" - Стрилеча, Пыльная и Борисовка, район Олейниково и Огурцово.

Кроме того, на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры.

Отметим, по последним данным, "серых зон" в Харьковской области уже две - 52,5 кв.км и 26,5 кв км. Подробнее о том, что представляет собой "серая зона" в Харьковской области - в материале.

 

 

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