РФ намагається рятувати техніку у боях у Харківській області: що відомо про втрати
Російські війська під час наступу на Харківщині намагаються рятувати техніку, яку встигли вразити українські дрони. Попри це лише Нацгвардія знищила кілька одиниць 11 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.
"З ранку оператори FPV-дронів знищили одну "буханку" (УАЗ, - ред), 1 БРЕМ та 2 одиниці автомобільної техніки противника", - розповів він.
Крім того, за даними Півненка, окремі штурмові групи також працюють по піхоті противника.
"Щодо російської БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина) - противник у деяких ділянках намагається врятувати свою пошкоджену техніку", - констатував бригадний генерал.
Але, як зазначив він, бійці Нацгвардії будуть знищувати і бронетехніку і "бремки", які вирушатимуть її витягувати.
Ситуація у Харківській області
З 10 травня російські війська намагаються наступати у прикордонних районах Харківської області. Як розповіли в ОСУВ "Хортиця", 11 травня продовжуються бої і в прикордонні, в районах тих населених пунктів, які знаходилися фактично в "сірій зоні" - Стрілеча, Пильна та Борисівка, район Олійникове та Огурцове.
Крім того, на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи.
Зазначимо, за останніми даними, "сірих зон" у Харківській області вже дві - 52,5 кв.км і 26,5 кв км. Докладніше про те, що є "сіра зона" в Харківській області - у матеріалі.
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