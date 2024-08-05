РФ намагається приховати у Криму спалах холери
Російська Федерація намагається приховати спалах холери, який стався у тимчасово окупованому Криму.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у прес-службі представництва українського президента у Криму.
Зазначається, що захворювання на холеру було зафіксовано у Сімферополі, Джанкої та Феодосії.
"У Криму в Сімферополі, Джанкої та Феодосії зафіксовано спалах захворювання на холеру, який окупаційна адміністрація намагається приховати", - сказано у повідомленні.
За даними представництва, раніше росіяни зобов'язали закрити всі пляжі у Феодосії.
Ймовірна причина спалаху - прорив колектора та злив нечистот у море. Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що серед російських окупантів у Херсонській області та на кримському півострові зафіксовано епідемію холери.
Раніше РБК-Україна розповідало, що окупанти встановили велику кількість вогневих точок на пляжах у Криму.
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