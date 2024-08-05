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РФ намагається приховати у Криму спалах холери

Понеділок 05 серпня 2024 22:08
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РФ намагається приховати у Криму спалах холери Ілюстративне фото: у Криму стався спалах холери (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація намагається приховати спалах холери, який стався у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у прес-службі представництва українського президента у Криму.

Зазначається, що захворювання на холеру було зафіксовано у Сімферополі, Джанкої та Феодосії.

"У Криму в Сімферополі, Джанкої та Феодосії зафіксовано спалах захворювання на холеру, який окупаційна адміністрація намагається приховати", - сказано у повідомленні.

За даними представництва, раніше росіяни зобов'язали закрити всі пляжі у Феодосії.

Ймовірна причина спалаху - прорив колектора та злив нечистот у море. Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що серед російських окупантів у Херсонській області та на кримському півострові зафіксовано епідемію холери.

Раніше РБК-Україна розповідало, що окупанти встановили велику кількість вогневих точок на пляжах у Криму.

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