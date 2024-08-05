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РФ пытается скрыть в Крыму вспышку холеры

Понедельник 05 августа 2024 22:08
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РФ пытается скрыть в Крыму вспышку холеры Иллюстративное фото: в Крыму произошла вспышка холеры (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация пытается скрыть вспышку холеры, которая произошла во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в пресс-службе представительства украинского президента в Крыму.

Отмечается, что заболевание холерой было зафиксировано в Симферополе, Джанкое и Феодосии.

"В Крыму в Симферополе, Джанкое и Феодосии зафиксирована вспышка заболевания холерой, которую оккупационная администрация пытается скрыть", - сказано в сообщении.

По данным представительства, ранее россияне обязали закрыть все пляжи в Феодосии.

Вероятная причина вспышки – прорыв коллектора и слив нечистот в море. Ранее в СМИ появилась информация, что среди российских оккупантов в Херсонской области и на крымском полуострове зафиксирована эпидемия холеры.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что кафиры установили большое количество огневых точек на пляжах в Крыму .

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