РФ намагається повернути контроль над деокупованою Макарівкою. Село стирають з лиця землі

"Російські загарбники намагаються повернути під свій контроль деокуповане село Макарівку, стираючи його з лиця землі - застосовуючи авіацію, артилерію, навіть були спроби задіяти "Солнцепек", - повідомив він.

За його словами, наразі в цьому населеному пункті тривають стабілізаційні дії, які здійснюють морпіхи 35 окремої бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Шершень також повідомив, що на таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій у районах Мар'їнки та Авдіївки, а також веде активну оборону на новопавлівському та времіївському напрямках.

Звільнені села

Нагадаємо, у ході контрнаступу Збройним силам України вдалося звільнити вже сім населених пунктів у двох областях: Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область) та Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне (Донецька область).

Як заявила заступник міністра оборони Ганни Маляр, українські військові наразі ведуть бої на чотирьох напрямках, а окупанти намагаються завадити просуванню українських сил оборони, використовуючи авіацію та мінуючи поля.

Як розповіла Маляр, росіяни роблять все, аби утримати захоплені ними позиції. Тому ворог активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.