РФ намагається імпортозамістити західні верстати на тлі повідомлень про нові санкції, - ISW

Європейський Союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій. Згідно даним Bloomberg, під заборону потраплять експорт верстатів й деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї. Зокрема під обмеження можуть потрапити алмази й інше.

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