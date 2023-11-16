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РФ намагається імпортозамістити західні верстати на тлі повідомлень про нові санкції, - ISW

Фото: РФ намагається імпортозамістити західні верстати (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У 2023 році Росія все активніше намагається розробити рішення щодо імпортозаміщення для закупівлі верстатів західного виробництва, ймовірно, у рамках підготовки до санкцій Заходу, спрямованих на цю вразливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Європейський Союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій. Згідно даним Bloomberg, під заборону потраплять експорт верстатів й деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї. Зокрема під обмеження можуть потрапити алмази й інше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація