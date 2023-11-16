РФ пытается импортозаместить западные станки на фоне сообщений о новых санкциях, - ISW

В 2023 году Россия все активнее пытается разработать решение по импортозамещению для закупки станков западного производства, вероятно, в рамках подготовки к санкциям Запада, направленным на эту уязвимость.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Европейский Союз одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, к примеру, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.
В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций. Согласно данным Bloomberg, под запрет попадут экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и прочее.
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