РФ накопичила сотні балістичних ракет і тисячі крилатих: ГУР розкрило нові дані

Як вдалося дізнатися розвідникам, станом на жовтень 2026 року, на озброєнні держави-агресора перебуває до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих різних типів.

Наявні виробничі можливості російського військово-промислового комплексу дозволяють випускати понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця.

Що важливо розуміти, при цьому до 110 одиниць із загального обсягу становлять балістичні ракети.

Зокрема, російські запаси ракет 9М723 "Іскандер-М" налічують орієнтовно 115 одиниць. Щомісяця підприємства ВПК виготовляють близько 65 таких ракет, виконуючи встановлений план.

Крім того, у Росії розробляють модернізований ракетний комплекс, дальність ураження якого, за прогнозами, становитиме 550-700 км.

Арсенал ракет РМ-48У для зенітних ракетних комплексів С-400 оцінюється приблизно у 400 одиниць. Обсяги їхнього щомісячного виробництва сягають близько 40 ракет.

Понад 600 одиниць становлять запаси протикорабельних ракет 3М55 "Онікс", включно з модернізованими модифікаціями. Для використання проти наземних об'єктів їх оснастили потужнішими бойовими частинами та збільшили дальність польоту. За сім місяців 2026 року російська промисловість випустила понад 55 таких ракет.

Кількість ракет 3М22 "Циркон" у російському арсеналі перевищує 120 одиниць. Водночас їхнє виробництво залишається порівняно обмеженим: протягом семи місяців 2026 року виготовили понад 30 ракет.

Випуск аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" наразі призупинений. Головна причина такого рішення - проблеми з точністю ураження.

Попри це, виробничі ресурси, які раніше використовували для їхнього виготовлення, росіяни перенаправили на випуск інших видів балістичного озброєння.

Одним із ключових засобів Росії для завдання масованих ракетних ударів залишаються крилаті ракети Х-101. Планові обсяги їхнього виробництва перевищують 80 одиниць на місяць. На деяких підприємствах фактичний випуск навіть вищий за встановлені показники.

Разом із тим під час виробництва Х-101 виявляють технічні несправності. Зокрема, виникають проблеми з від'єднанням ракет від авіаційних носіїв. Через такі дефекти частину виготовленої продукції доводиться повертати на підприємства для ремонту.

Згідно з останніми даними, запаси крилатих ракет 3М14 "Калібр" перевищують 450 одиниць. Ворожі заводи кожного місяця випускають приблизно 29 таких ракет.

Що важливо розуміти, чималу частину виробленого озброєння противник відкладає до стратегічного резерву, зокрема для майбутнього поповнення арсеналів флотів.