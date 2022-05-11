UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ начались проблемы с обеспечением военных, - СБУ

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта, который заявил, что Россия не рассчитывала на долгую войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что армию захватчиков даже не могут обеспечить необходимым. В первую очередь это касается индивидуальной экипировки солдат из новой волны скрытой мобилизации.

"То, что на нас сейчас одето - это страшно. Это сложно назвать экипировкой", - жалуется матери оккупант, которого только что отправили на войну в Украину.

Поэтому он просит ее одолжить денег, чтобы за свой счет купить себе средства защиты: разгрузку, каску и бронежилет.

Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала разговор, где оккупант заявляет, что войска РФ не доверяют своим командирам и готовятся к бунтам.

Также мы писали, что для того, чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВторжение России в Украину