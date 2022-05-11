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У РФ розпочалися проблеми із забезпеченням військових, - СБУ

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта, який заявив, що Росія не розраховувала на довгу війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що армію загарбників навіть не можуть забезпечити необхідним. У першу чергу це стосується індивідуального екіпірування солдат із нової хвилі прихованої мобілізації.

"Те, що на нас зараз одягнено, - це страшно. Це складно назвати екіпіровкою", - скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили на війну в Україну.

Тож він просить її позичити грошей, аби за власний кошт купити собі засоби захисту: розгрузку, каску та бронежилет.

Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала розмову, де окупант заявляє, що війська РФ не довіряють своїм командирам і готуються до бунтів.

Також ми писали, що для того, щоб приховати втрати на війні, РФ записує вбитих солдатів до "безвісти зниклих".

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