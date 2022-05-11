У РФ розпочалися проблеми із забезпеченням військових, - СБУ

Зазначається, що армію загарбників навіть не можуть забезпечити необхідним. У першу чергу це стосується індивідуального екіпірування солдат із нової хвилі прихованої мобілізації.

"Те, що на нас зараз одягнено, - це страшно. Це складно назвати екіпіровкою", - скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили на війну в Україну.

Тож він просить її позичити грошей, аби за власний кошт купити собі засоби захисту: розгрузку, каску та бронежилет.