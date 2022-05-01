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РФ с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия

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Москва, Воскресенье 01 мая 2022 13:33
РФ с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия Фото: Россия продолжает экспортировать энергоресурсы на миллиарды евро (facebook com komcity)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация с начала полномасштабной войны против Украины продала угля, нефти и газа на 63 млрд евро. Причем львиная доля поставок приходится на страны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Сообщается, что с момента вторжения Россия экспортировала ископаемое топливо на сумму 63 млрд евро по морю и по трубопроводам. Согласно анализу трубопроводной и морской торговли, проведенному Центром исследований энергетики и чистого воздуха, крупнейшими импортерами российского угля, нефти и газа были Германия, Италия и Китай.

Издание также приводит инфографику с крупнейшими импортерами российских энергоресурсов с 24 февраля 2022 года:

  • Германия - свыше 9 млрд евро
  • Италия - почти 7 млрд евро
  • Китай - более 6,5 млрд евро
  • Нидерланды - почти 6 млрд евро
  • Турция - более 4 млрд евро
  • Франция - почти 4 млрд евро

РФ с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия

Фото: какие страны покупают энергоресурсы у России (ft.com)

Напомним, ранее сообщалось, что страны ЕС не обсуждают возможность отказа от поставок газа в рамках новых санкций против России.

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