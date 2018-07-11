РФ начала поставлять оружие на Донбасс по нормам снабжения кадровой армии, - Тымчук

Российская армия перешла на поставки вооружений комплектами на целые подразделения

Российская Федерация перешла на поставки оружия на оккупированный Донбасс по нормам снабжения кадровой армии. Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам Тымчука, командование 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России перешло на поставки вооружения для нужд 1и 2 "армейских корпусов" оккупационных войск на Донбассе по нормам снабжения кадровой армии - вооружение и техника стали поставляться не "россыпью", а в комплекте на целые подразделения.

"Так, артиллерийская бригада "Кальмиус" в составе 1-го АК получила дополнительный батарейный комплект 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" для доукомплектования одного из дивизионов. При этом вместе с САУ прибыли транспортные машины и ТЗМ, а также батарейный ППРУ", - добавил он.

Фото: скриншот сообщения Тымчука

Напомним, ранее Тымчук сообщил о том, что на оккупированном Донбассе российские власти начали информационную кампанию, которая направлена на популяризацию идеи "возвращения" в состав Украины при условии "параллельной смены власти" в самой Украине и так называемых "республиках" Донбасса.