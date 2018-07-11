РФ почала постачати зброю на Донбас за нормами кадрової армії, - Тимчук

Російська армія перейшла на поставки озброєнь комплектами на цілі підрозділи

Російська Федерація перейшла на постачання зброї на окупований Донбас за нормами кадрової армії. Про це у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами Тимчука, командування 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії перейшло на постачання озброєння для потреб 1і 2 "армійських корпусів" окупаційних військ на Донбасі за нормами постачання кадрової армії - озброєння і техніка стали поставлятися не "розсипом", а в комплекті на цілі підрозділи.

"Так, артилерійська бригада "Кальміус" у складі 1-го АК отримала додатковий батарейний комплект 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" для доукомплектування одного з дивізіонів. При цьому разом з САУ прибули транспортні машини і ТЗМ, а також батарейний ППРУ", - додав він.

Фото: скріншот повідомлення Тимчука

Нагадаємо, раніше Тимчук повідомив про те, що на окупованому Донбасі російська влада розпочала інформаційну кампанію, яка спрямована на популяризацію ідеї "повернення" до складу України за умови паралельної зміни влади" в самій Україні і так званих "республіках" Донбасу.