На оккупированном Донбассе продвигают идею "возвращения" в состав Украины, - ИС

Кремль продвигает идею "возвращения" Донбасса при условии отстранения Порошенко

На оккупированном Донбассе российские власти начали информационную кампанию, которая направлена на популяризацию идеи "возвращения" в состав Украины при условии "параллельной смены власти". Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным Тымчука, российские кураторы не снимают с повестки дня возможность смены руководства самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

"В этом контексте обращает на себя внимание начатая Кремлем информационная кампания, направленная на популяризацию идеи возвращения Донбасса в состав Украины при условии "параллельной смены власти" (отстранение президента и правительства Украины и властной верхушки "ДНР")", - отметил он.

Также сообщается, что в рамках данной кампании в пророссийском движении "Свои" принимают меры по дискредитации главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Фото: скриншот сообщения Тымчука

Напомним, ранее сообщалось, что в "ДНР" собираются стрелять по миротворцам, если они войдут на Донбасс "по украинскому сценарию".