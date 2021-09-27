РФ начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму

Россия начала масштабные учения десантников на территории оккупированного Крыма. В них примут участие почти 2 тысячи военных РФ и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Известно, что оккупанты будут проводить тренировки в течение трех дней на полигоне Опук в восточной части Крыма.

"Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", - говорится в сообщении.

Указано, что обучение начнется с так называемого "марш-броска подразделений" к месту выполнения задач, для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Так, оккупационные войска будут проводить обучение днем и ночью, а в конечном этапе РФ планирует отработать запланированные наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.

Кроме того, РФ планирует привлечь различные виды оружия.

В частности, автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30 и снайперское вооружение.