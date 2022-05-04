ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ не може набрати достатньо контрактників, аби замінити знищених окупантів, - СБУ

Новость на русском →
Середа 04 травня 2022 16:17
РФ не може набрати достатньо контрактників, аби замінити знищених окупантів, - СБУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала переписку контрактника зі співробітницею головного управління Росгвардії по Краснодарському краю. З'ясувалося, що Росія не може набрати достатньо контрактників, аби замінити тих окупантів, яких уже знищили українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що у окупантів зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні.

"Недобір сильний. Ніхто не хоче підписувати. У мене в батальйоні 33 особи (при середньому наповненні 500 військових)" - пише жінка.

У відповідь окупант, який зараз перебуває у Херсонській області, скаржиться на великі втрати.

"34 мехбат Карачаєвський повністю роз**али. 80% особового складу було знищено. Вони з позиції знялися, послали на*уй командування", - пише окупант.

Також жінка доповнила перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю.

До того ж вона риторично запитує у окупанта: "І ким міняти їх, питається?".

РФ не може набрати достатньо контрактників, аби замінити знищених окупантів, - СБУРФ не може набрати достатньо контрактників, аби замінити знищених окупантів, - СБУРФ не може набрати достатньо контрактників, аби замінити знищених окупантів, - СБУ

Раніше ми повідомляли, що полонені бойовики "ДНР" закликають "земляків" не вступати до армії Росії.

Також ми писали, що СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії у Київській області.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Вторгнення Росії до України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни