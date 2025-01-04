РФ, вероятно, смещает внимание с Покровска на рейд к Днепропетровской области: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Покровска, Курахово и Угледара. Захватчики, вероятно, смещают внимание с окружения Покровска на наступление в сторону админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины и войска РФ продолжали боевые действия на главном "украинском плацдарме" в Курской области 3 января, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись к северо-восточной части Леонидово и северной части Александрии (оба к юго-востоку от Коренево), однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские блогеры рассказывали, что бои шли в районе Леонидово, Александрии, Викторовки, Николаево-Дарьино, Кругленького и Куриловки.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ не смогли полностью перехватить инициативу в Курской области.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики на севере Харьковской области продолжали наступательные операции вблизи Волчанска 2 и 3 января, но не продвинулись.

3 января российский "военкор" заявил, что ВСУ четыре раза контратаковали вблизи Липцев.

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" ВСУ полковник Вадим Мысник 3 января сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы в основном действуют во время сложных погодных условий в приграничных районах севера Украины при поддержке беспилотников и артиллерии.

Мысник добавил, что диверсионные группы РФ, которые действуют в этом районе, значительно снизили уровень подготовки.

Операция РФ №2 - Луганская область

3 января российские оккупанты продолжили наступать на линии Купянск - Сватово - Кременная, но не продвинулись.

3 января российский "военкор" продолжал утверждать, что войска РФ пересекли реку Жеребец и продвинулись к Ивановке (северо-западнее Кременной), но в ISW до сих пор не нашли подтверждения этому заявлению.

Российские захватчики продолжали атаковать вблизи Западного, Двуречной, Загрызово, Лозовой, Надежды, Кругляковки, Макеевки, Тернов, Чернещины, Григорьевки и в районе Серебрянского леса 2-3 января.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ продолжали наступательные действия к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки 2 и 3 января, но не продвинулись.

3 января российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но тоже - без продвижения.

2 и 3 января войска РФ атаковали в пределах и вблизи самого Часового Яра, возле Белой Горы, Предтечино и Ступочек.

3 января российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют вблизи Огнеупорного завода в центре Часового Яра.

Войска РФ 3 января продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись.

Российские оккупанты наступали в пределах Торецка, возле Делиевки, Щербиновки и Ню-Йорка 2 и 3 января.

Командир минометной батареи ВСУ, которая действовала на Торецком направлении, заявил, что войска РФ маскируются в гражданскую одежду, чтобы обойти украинские передовые позиции. Если это подтвердится, это является военным преступлением, отмечают в ISW.

Офицер украинской бригады, которая действует на Торецком направлении, сообщил, что российские оккупанты используют группы пехоты численностью от 2 до 20 солдат и увеличивают использование беспилотников с оптоволоконными кабелями, которые устойчивы к украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также офицер ВСУ заявил, что враг совершенствует и увеличивает радиус действия беспилотников с волоконно-оптическим кабелем, и сейчас БПЛА имеют радиус действия более 10 километров.

Украинская бригада, которая действовала на Торецком направлении, сообщила, что россияне используют для ведения штурмовых действий в основном пехоту и отдают предпочтение наступательным действиям в непогоду.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 3 января, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на север от Новогродовки и вдоль трассы Т-05-15 Покровск - Новотроицкое шоссе на северо-восток от Шевченко.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись к Зверево, на северо-запад от Воздвиженки, на 1 км к северу от Волково и в направлении Надеждинки, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ вели наступательные действия под самим Покровском, в районе н.п. Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, возле Лисовки, Даченского, Шевченко, Зеленого, Нового Труда, Песчаного, Звериного, Соленого, Котлино, Успеновки и Нововасильевки 2 и 3 января.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что военное командование РФ передислоцирует подразделения с востока от Покровска в район ответственности некоторых сил на юг и юго-запад от этого города.

Машовец заявил, что войска РФ наступают на Котлино, чтобы перерезать Т-04-06 (трасса Покровск - Межевое).

Также Машовец заявил, что другие подразделения РФ сосредоточены к югу от Покровска, а части полков противника наступают на рубеже Нововасильевка - Новоелизаветовка в направлении Успеновки (к западу от Нововасильевки) и Надеждинки (к западу от Новоелизаветовки).

"Заявления Машовца свидетельствуют о том, что российское военное командование сосредоточено на районах к югу и юго-западу от Покровска, а не к востоку от Покровска", - говорится в публикации ISW.

Эксперты Института изучения войны добавляют, что это согласуется с их оценкой о том, что войска РФ, возможно, по крайней мере временно смещают свое внимание с охвата Покровска с востока и запада на осуществление наступления на запад в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Сообщается, что российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Курахово.

Машовец заявил, что ВСУ, вероятно, недавно полностью отступили от Кураховской ТЭС к западу от Курахово, и что российские оккупанты захватили Шевченко (к северо-западу от Курахово).

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска захватили Славянку (к северо-западу от Курахово), но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ вели наступательные действия под самым Курахово, возле Славянки, Петропавловки, Шевченко и Дачного 2 и 3 января.

Войска РФ недавно продвинулись на северо-запад от Угледара. Геолокационные кадры от 2 января показывают, что оккупанты продвинулись в полях к югу от Разлива (к северо-западу от Угледара).

2 и 3 января российские захватчики продолжали наступательные операции в районе Янтарного, Константинополя, Константинопольского и Разлива.

3 января войска РФ продолжали наступать в районе Великой Новоселки, но не продвинулись.

2 и 3 января российские оккупанты наступали возле самой Большой Новоселки, в районе Времевки и Новоселки.

3 января российский "военкор" заявил, что ВСУ периодически проводят контратаки вблизи Великой Новоселки.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Времевском направлении, 3 января сообщил, что враг сосредоточен в первую очередь на подрыве сухопутных путей связи ВСУ, которые обеспечивают войска на направлениях Курахово и Великая Новоселка.

Спикер добавил, что небольшие российские пехотные группы входят в спорные "серые зоны", чтобы попытаться продвинуться к украинским позициям.

"Южная ось"

Войска РФ 3 января продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но не продвинулись.

Российские оккупанты проводили наступательные действия возле Белогорья и Новоандреевки 2 и 3 января.

2 и 3 января войска РФ продолжали наступать на Днепровском направлении, в том числе в районе острова Казацкий (к востоку от Херсона).

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 3 января рассказали, что с начала суток на фронте произошло 138 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что самой горячей ситуация остается на Покровском направлении. Кроме того, российские оккупанты увеличили количество атак и штурмовых действий также в Курской области.