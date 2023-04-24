РФ може задіяти Чорноморський флот для відбиття контрнаступу ЗСУ, - ISW

ЗСУ раніше пошкодили всі три фрегати ЧФ типу "Адмірал Григорович": "Адмірал Григорович", "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", і на сьогоднішній день статус "Ессена" та "Григоровича" незрозумілий. За супутниковими знімками від 10 лютого 2023 року можна припустити, що "Григорович" йшов до Севастополя.

Шість десантних кораблів є найважливішим активом з погляду можливостей прямого удару, оскільки вони несуть ракетні комплекси для ударів по суходолу. ЧФ також має корвети, тральщики, протичовнові кораблі, ракетні катери та десантні кораблі в Чорному морі.

Однак вони навряд чи забезпечать Росії істотну оборонну перевагу проти контрнаступу ЗСУ на півдні України, оскільки їм для завдання удару, ймовірно, доведеться підійти досить близько до берегової лінії, що зробить їх зручними цілями для берегової артилерії.

Більше того, російські кораблі в основному орієнтовані на протиповітряні, протикорабельні та протичовнові завдання і, як правило, не несуть великої кількості боєприпасів, що підходять для захисту від механізованих контрнаступальних операцій.

Ключові висновки ISW: