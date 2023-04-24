РФ может задействовать Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ, - ISW

РФ может направить корабли Черноморского флота для отражения контрнаступления ВСУ на юге Украины, особенно с продвижением боев к побережью. Однако маловероятно, что флот окажет существенное влияние на наземные операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
ВСУ ранее повредили все три фрегата ЧФ типа "Адмирал Григорович": "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", и на сегодняшний день статус "Эссена" и "Григоровича" неясен. По спутниковым снимкам от 10 февраля 2023 года можно предположить, что "Григорович" шел в Севастополь.
Шесть десантных кораблей являются наиболее важным активом с точки зрения возможностей прямого удара, поскольку они несут ракетные комплексы для ударов по суше. У ЧФ также есть корветы, тральщики, противолодочные корабли, ракетные катера и десантные корабли в Черном море.
Однако они вряд ли обеспечат России существенное оборонительное преимущество против контрнаступления ВСУ на юге Украины, поскольку им для нанесения удара, вероятно, придется подойти достаточно близко к береговой линии, что сделает их удобными целями для береговой артиллерии.
Более того, российские корабли в основном ориентированы на противовоздушные, противокорабельные и противолодочные задачи и, как правило, не несут большого количества боеприпасов, подходящих для защиты от механизированных контрнаступательных операций.
Ранее сообщалось, что за прошлые сутки ВСУ отразили около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
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