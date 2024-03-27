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Найгірше у Горлівці. На окупованій частині Донецької області тисячі людей залишились без світла

Донецька область , Середа 27 березня 2024 15:32
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Найгірше у Горлівці. На окупованій частині Донецької області тисячі людей залишились без світла Фото: 10 тисяч абонентів в Донецькій області без світла (facebook_com_НЕК__Укренерго__NPC_Ukrenergo_5)
Автор: Ярослава Борзова

На окупованій території Донецької області через відсутність енергетиків понад 10 тисяч абонентів залишається без світла вже тижні. Найважча ситуація у Горлівці, та у деяких районах Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву та "Новини Донбасу".

Як зазначають в ЦНС, через війну тимчасово окуповані території залишили багато енергетиків, відтак росіяни не можуть подолати руйнування інфраструктури внаслідок бойових дій", - зазначають в ЦНС.

"Окупаційна адміністрація не здатна налагодити відновлення регіону, адже є суто ставлениками, які обслуговують військову кампанію кремля. Москва теж не поспішає надавати допомогу, адже життя українців для терористів нічого не вартує", - наголошують у повідомленні.

Водночас у Центрі нацспротиву зауважують, що забезпечення життєдіяльності на захоплених землях це прямий обов’язок окупантів, згідно з міжнародним правом, яким Росія вчергове нехтує.

Варто зауважити, що буквально сьогодні окупанти заявили про обстріл Горлівки. У центрі міста нібито була атакована котельня. За словами гуляйтерів, є один загиблий та поранені.

Проблеми зі світлом в Донецькій області

Вчора повідомлялось, що у Донецьку та інших тимчасово окупованих містах регіону проблеми з подачею світла, води та тепла. Перебої розпочалися з ранку, 26 березня.

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