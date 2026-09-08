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РФ може вдарити новою балістикою по західних областях до кінця року, - ГУР

20:12 08.09.2026 Вт
2 хв
Ворог планує випробувати нові балістичні ракети
aimg Іван Носальський
Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР (Getty Images)

Росія планує до кінця року випробувати нові балістичні ракети. В рамках випробувань ворог може атакувати об'єкти у західних областях України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР у Telegram.

Мобілізація в РФ

Скібіцький на засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО зазначив, що лише у серпні Росія втратила на війні 43 тисячі солдатів. При цьому в російську армію за цей період рекрутували 39 тисяч новобранців.

За його словами, у російському генштабі вважають, що без мобілізації своїх цілей у війні країна-агресор не досягне. Йдеться про повну окупацію Донбасу та забезпечення стратегічної ініціативи.

У 2026-2027 рр. росіяни хочуть мобілізувати до армії близько 600 тисяч осіб, половину з них - до кінця поточного року.

Нова балістика

При цьому, як зазначив представник ГУР, РФ хоче посилити ракетно-дронові удари по Україні, щоб спровокувати економічну кризу. Для цього ворог планує нарощувати виробництво балістики та збільшити її дальність.

"За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів", - звернув увагу Скібіцький.

Він уточнив, що у рамках таких випробувань ворог може атакувати західні області України.

Інші плани ворога

Скібіцький уточнив, що плани РФ передбачають блокаду Чорного моря та спроби втягнути у війну проти України Білорусь. Реальних ударних угруповань на білоруській території поки що не фіксують.

"Ключовий фактор, який стримує Білорусь, - це внутрішні ризики, обмежені військові здібності та потенційні економічні проблеми", - наголосив він.

Незважаючи на це, Мінськ продовжить надавати РФ свою територію, щоб чинити тиск на кордоні з країнами НАТО.

"Іскандер-1000"

Нагадаємо, що нещодавно у Головному управлінні розвідки повідомляли, що Росія почала атакувати Київ за допомогою модернізованих балістичних ракет "Іскандер-1000".

Дальність польоту таких ракет становить до 550 км.

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