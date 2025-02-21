РФ може "поступитися" 300 млрд доларів активів для відновлення України, - Reuters

Видання нагадує, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США та їхні союзники заблокували 300-350 млрд доларів суверенних російських активів, здебільшого європейських, американських і британських державних облігацій, що зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.

Три неназваних джерела Reuters стверджують, що в Москві розглядають використання значної частини заморожених активів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди.

Один зі співрозмовників видання уточнив, що Росія може погодитися на передачу "двох третин" заморожених активів на відновлення України "за умови наявності гарантій звітності". Частину, що залишиться від 300 млрд доларів, Москва нібито хоче спрямувати на відновлення тимчасово окупованих територій.

Також джерела Reuters звернули увагу, що важливо обговорити, які компанії отримають майбутні контракти на відновлення. Інший співрозмовник додав, що Росія в будь-якому разі вимагатиме розморожування заморожених активів у рамках поступового зняття санкцій.

Водночас поки що незрозуміло, чи обговорювали таку ініціативу на зустрічі між американськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії, яка відбулася цього тижня.