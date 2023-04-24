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РФ може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ, - Білий дім

Фото: Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові з покращенням погодних умов можуть піти у наступ на кількох ділянках фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, яку приводить "Голос Америки".

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках", - йдеться у заяві.

Кірбі додав, що США не знають точно, де і як вони це зроблять. Саме тому США хочуть забезпечити Україну потрібною допомогою.

"Якщо вони (українці - ред.) приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести", - додав Кірбі.

За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, Збройним силам України потрібна бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення. Він додав, що важливим є підтримка військових на полі бою їжею, водою та паливом, що є елементом безперервної роботи. Саме тому для США це теж є пріоритетом серед військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що США у середу, 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Раніше повідомлялось, що попередній пакет військової допомоги Україні США анонсували 4 квітня. До нього увійшло озброєння вартістю близько 2,6 млрд доларів.

Росія продовжує виробляти та накопичувати ракети. Проте ворог може використати їх не для ударів по цивільних об'єктах, а для зриву контрнаступу України.

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