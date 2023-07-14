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РФ може не передати 50 літаків Су-35, за які Іран уже розплатився, - ЗМІ

Фото: Володимир Путін та Ібрагім Райсі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Іран оплатив 50 російських винищувачів Су-35, проте РФ досі не поставила жодного з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал аналітичного центру Bourse & Bazaar Foundation.

Що цьому передувало

Раніше командувач ВПС Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді поклав край тижням чуток про майбутню поставку російських винищувачів Су-35.

"Що стосується закупівлі винищувачів Су-35 з Росії, вони нам потрібні, але ми не знаємо, коли вони надійдуть у нашу ескадрилью. Це пов'язано з рішенням високопоставлених чиновників Ірану", - заявив він.

Можливий продаж Росією літаків Су-35 Ірану пов'язаний із поглибленням військового співробітництва між двома країнами після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Проблема з постачанням літаків

Іран чекає набагато більше року, щоб отримати російські Су-35, які стануть серйозною модернізацією можливостей застарілих ВПС Ірану, що в основному складаються з американських літаків.

Зазначається, що Іран здійснив повну оплату за 50 винищувачів Су-35 під час другого президентського терміну Хасана Роухані.

Колишній дипломат повідомив, що під час купівлі Росія обіцяла поставити Су-35 у 2023 році. Однак уже майже ніхто не очікує, що поставки будуть здійснені цього року. Іранські офіційні особи збентежені невиконанням Росією своїх зобов'язань і сумніваються, що поставки можуть бути взагалі виконані.

Постачання іранської зброї до Росії

Росія використовує іранські дрони для завдання ударів по території України. Захід неодноразово заявляв, що Росія домовилася з Тегераном про постачання безпілотників, але Москва та Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування РФ дронів іранського виробництва Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

У грудні минулого року повідомлялось, що Росія поставить Ірану ескадрилью винищувачів Су-35 в обмін на дрони.

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