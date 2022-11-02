РФ може бити по Україні балістичними ракетами. Військові пояснили, чим вони небезпечні

"Загроза є, вона не нова. Ми зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У". Вони застосовувалися дуже широко по Україні", - заявив він.

За словами Ігната, Росія має дефіцит балістичних ракет. Тому РФ попросила допомоги в Ірану, який зголосився надати балістику.

Такий тип ракет є більш небезпечним, ніж інші, якими Росія і раніше обстрілювала Україну. Наразі українські військові не мають ефективних засобів боротьби проти них.

"Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - пояснив Ігнат.

Він закликав українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги та прислуховуватися до даних розвідки.

"Найкращий спосіб - знищити їх там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 і 700 км. Тому різні методи впливу, "бавовни" є, їх ніхто не скасовував", - підкреслив він.