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РФ може бити по Україні балістичними ракетами. Військові пояснили, чим вони небезпечні

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія, ймовірно, може використовувати для ударів по Україні іранські балістичні ракети. Вони несуть загрозу, оскільки мають велику швидкість польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Загроза є, вона не нова. Ми зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У". Вони застосовувалися дуже широко по Україні", - заявив він.

За словами Ігната, Росія має дефіцит балістичних ракет. Тому РФ попросила допомоги в Ірану, який зголосився надати балістику.

Такий тип ракет є більш небезпечним, ніж інші, якими Росія і раніше обстрілювала Україну. Наразі українські військові не мають ефективних засобів боротьби проти них.

"Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - пояснив Ігнат.

Він закликав українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги та прислуховуватися до даних розвідки.

"Найкращий спосіб - знищити їх там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 і 700 км. Тому різні методи впливу, "бавовни" є, їх ніхто не скасовував", - підкреслив він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет класу "земля-земля".

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