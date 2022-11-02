РФ может бить по Украине баллистическими ракетами. Военные объяснили, чем они опасны

"Угроза есть, она не новая. Мы столкнулись с большей угрозой в первые дни войны, когда баллистические ракеты "Искандер-М" атаковали Украину вместе с "Точками У". Они применялись очень широко по Украине", - заявил он.

По словам Игната, Россия имеет дефицит баллистических ракет. Поэтому РФ попросила помощь у Ирана, который вызвался предоставить баллистику.

Такой тип ракет более опасен, чем другие, которыми Россия ранее обстреливала Украину. В настоящее время у украинских военных нет эффективных средств борьбы против них.

"Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективной защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно", - объяснил Игнат.

Он призвал украинцев соблюдать сигналы воздушной тревоги и прислушиваться к данным разведки.

"Самый лучший способ - уничтожить их там, откуда их запускают. А это дальность ракет 300 и 700 км. Поэтому разные методы воздействия, "хлопки" есть, их никто не отменял", - подчеркнул он.