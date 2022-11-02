RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ может бить по Украине баллистическими ракетами. Военные объяснили, чем они опасны

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия, вероятно, может использовать для ударов по Украине иранские баллистические ракеты. Они несут угрозу, поскольку имеют большую скорость полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Угроза есть, она не новая. Мы столкнулись с большей угрозой в первые дни войны, когда баллистические ракеты "Искандер-М" атаковали Украину вместе с "Точками У". Они применялись очень широко по Украине", - заявил он.

По словам Игната, Россия имеет дефицит баллистических ракет. Поэтому РФ попросила помощь у Ирана, который вызвался предоставить баллистику.

Такой тип ракет более опасен, чем другие, которыми Россия ранее обстреливала Украину. В настоящее время у украинских военных нет эффективных средств борьбы против них.

"Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективной защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно", - объяснил Игнат.

Он призвал украинцев соблюдать сигналы воздушной тревоги и прислушиваться к данным разведки.

"Самый лучший способ - уничтожить их там, откуда их запускают. А это дальность ракет 300 и 700 км. Поэтому разные методы воздействия, "хлопки" есть, их никто не отменял", - подчеркнул он.

Напомним, по данным СМИ, Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет класса "земля-земля".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиРоссийская ФедерацияИранВойна в УкраинеВоздушные силы Украины