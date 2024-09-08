РФ може атакувати інфраструктуру України іранськими ракетами Fatex-360, - ISW

Іран нещодавно поставив Росії понад 200 ракет Fateh-360. Ймовірно, що РФ використає їх для атаки по інфраструктурі України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема, аналітики згадали статтю The Times від 6 вересня. У ній видання, посилаючись на джерело з української військової розвідки написало, що 4 вересня російське судно доставило ракети Fateh-360 у нерозкритий порт у Каспійському морі.
У свою чергу, нещодавно офіційні особи США та Європи підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності (якою і є Fateh-360).
За оцінкою ISW, Росія, ймовірно, використовуватиме їх для поразки енергетичної, військової та цивільної інфраструктури України. Це, швидше за все, відбуватиметься протягом цієї осені та майбутньої зими.
Нагадаємо, що на тлі можливої передачі ракет Росії, Україна попередила Іран про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин.
"Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматися від передачі Росії, яка, відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права, є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки", - йшлося в заяві МЗС України від 7 вересня.
Також українська держава закликала світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжміського миру та безпеки.
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