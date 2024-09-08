РФ может атаковать инфраструктуру Украины иранскими ракетами Fatex-360, - ISW

В частности, аналитики упомянули статью The Times от 6 сентября. В ней издание, ссылаясь на источник из украинской военной разведки написало, что 4 сентября российские судно доставило ракеты Fateh-360 в нераскрытый порт в Каспийском море.

В свою очередь, недавно официальные лица США и Европы подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности (которой и является Fateh-360).

По оценке ISW, Россия, вероятно , будет использовать их для поражения энергетической, военной и гражданской инфраструктуры Украины. Это, скорее всего, будет происходить в течение предстоящей осени и зимы.