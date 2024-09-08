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РФ может атаковать инфраструктуру Украины иранскими ракетами Fatex-360, - ISW

Фото: Россия, вероятно, использует для атак по Украине иранские ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Иран недавно поставил России более 200 ракет Fateh-360. Вероятно, что РФ будет использовать их для атаки по инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики упомянули статью The Times от 6 сентября. В ней издание, ссылаясь на источник из украинской военной разведки написало, что 4 сентября российские судно доставило ракеты Fateh-360 в нераскрытый порт в Каспийском море.

В свою очередь, недавно официальные лица США и Европы подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности (которой и является Fateh-360).

По оценке ISW, Россия, вероятно , будет использовать их для поражения энергетической, военной и гражданской инфраструктуры Украины. Это, скорее всего, будет происходить в течение предстоящей осени и зимы.

Реакция Украины

Напомним, что на фоне возможной передачи ракет России, Украина предупредила Иран о "разрушительных последствиях" для двухсторонних отношений.

"В очередной раз призываем руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая, согласно Уставу ООН и норм международного права, является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники", - говорилось в заявлении МИД Украины от 7 сентября.

Также украинское государство придавало мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты междугородного мира и безопасности.

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