Россия готовит новые подразделения для войны в Украине. Часть перебрасывают из Восточного округа

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают наращивать группировки войск и перемещать на территорию Украины свои подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Восточный военный округ находится в Дальневосточном и частично Сибирском федеральных округах.

Отметим, что Восточный военный округ является одной из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на Дальнем Востоке России. Штаб округа находится в Хабаровске.

Также из района населенного пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины враг перемещает подразделения из состава Восточного военного округа.

В частности, в населенном пункте Клинцы Брянской области РФ подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое слаживание для дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что оккупанты пытаются форсировать Северский Донец в Луганской области.

Также мы писали, что из-за больших потерь РФ направляет срочников на войну в Украину.

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