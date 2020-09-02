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В РФ могут ввести уголовную ответственность за призывы к отчуждению

Москва, Среда 02 сентября 2020 12:07
В РФ могут ввести уголовную ответственность за призывы к отчуждению
Фото: Дмитрий Медведев (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Россия выступает за заключение мирного договора с Японией. Однако, в РФ говорят, что отчуждение российских территорий недопустимо.

Об заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает "Интерфакс".

По его словами, на отношения России и Японии очень влияет мирный договор.

"Мы всегда были сторонниками того, чтобы такой мирный договор был подготовлен, но не в результате отчуждения российских территорий", - заявил он.

Он также предположил, что в ближайшее время в РФ может быть введена уголовная ответственность за отчуждение российской территории, а также призывы к этому.

"В статье 67, если я правильно помню, Конституции нашей страны, в новой части этой статьи, говорится о том, что действия, направленные на отчуждение территорий нашей страны, недопустимы. И не только действия, но и обсуждения этих вопросов также является недопустимым, то есть, содержится запрет этого под страхом уголовной ответственности", - сказал Медведев.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что допустившие легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность.

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