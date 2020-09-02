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У РФ можуть ввести кримінальну відповідальність за заклики до відчуження

Москва, Середа 02 вересня 2020 12:07
У РФ можуть ввести кримінальну відповідальність за заклики до відчуження
Фото: Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Росія виступає за укладення мирного договору з Японією. Однак, у РФ кажуть, що відчуження російських територій неприпустимо.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, передає "Інтерфакс".

За його словами, на відносини Росії і Японії дуже впливає мирний договір.

"Ми завжди були прихильниками того, щоб такий мирний договір був підготовлений, але не в результаті відчуження російських територій", - заявив він.

Він також припустив, що найближчим часом в РФ може бути введена кримінальна відповідальність за відчуження російської території, а також заклики до цього.

"У статті 67, якщо я правильно пам'ятаю, Конституції нашої країни, в новій частині цієї статті, йдеться про те, що дії, спрямовані на відчуження територій нашої країни, неприпустимі. І не тільки дії, але і обговорення цих питань також є неприпустимим, тобто, міститься заборона цього під страхом кримінальної відповідальності", - сказав Медведєв.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що допустили легку здачу Кримського півострова під окупацію, повинні понести відповідальність.

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