РФ могла перекинути війська з Херсонської у Харківську область. Що кажуть у ЗСУ

Росіяни могли перекинути війська з Херсонської у Харківську область. У ЗСУ зазначають, що на півдні не фіксується змін у складі ворожих військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"З цього приводу можу сказати тільки те, що за останні кілька днів різких змін у складі, положенні, характері, дій військ противника на операційній зоні ОСУВ "Таврія" не виявлено", - сказав речник.

За його словами, немає ознак формування наступальних угруповань у зоні угруповування "Таврія".

"Ну, і в принципі інших змін в характері дій тут немає", - додав Лиховій.