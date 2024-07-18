РФ могла перебросить войска из Херсонской в Харьковскую область. Что говорят в ВСУ
Россияне могли перебросить войска из Херсонской в Харьковскую область. В ВСУ отмечают, что на юге не фиксируется изменений в составе вражеских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.
"По этому поводу могу сказать только то, что за последние несколько дней резких изменений в составе, положении, характере, действиях войск противника на операционной зоне ОСГВ "Таврия" не обнаружено", - сказал спикер.
По его словам, нет признаков формирования наступательных группировок в зоне группировки "Таврия".
"Ну и в принципе других изменений в характере действий здесь нет", - добавил Лиховий.
Что этому предшествовало
Недавно Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты, вероятно, перекидывают силы из Херсонской области в Харьковскую. Причиной этого были большие потери врага на Харьковском направлении.
По данным ЦНП, россияне опрокидывают некоторые части своих войск, а также операторов дронов.
Следует добавить, что, по последним данным Генерального штаба ВСУ, на Харьковском направлении за сутки произошло 20 боевых столкновений. Бои сосредоточились в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
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