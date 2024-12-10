РФ могла обміняти солдатів КНДР на Су-27 і МіГ-29: про яку кількість літаків може йтись

Російська Федерація могла передати Північній Кореї літаки типів МіГ-29 та Су-27. Ймовірно, це "плата" за північнокорейських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Aviation Week та Defense Express.

Передача літаків Північній Кореї

Командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США адмірал Семюел Папаро заявив, що Росія досягла домовленості з Північною Кореєю про відправку винищувачів МіГ-29 і Су-27

Він також вважає, що наразі солдати КНДР не беруть участі в активних бойових діях в Україні, але розгорнуті в зонах бойових дій.

Він вважає, що на додаток до літаків, Північна Корея, ймовірно, хоче отримати інші можливості. Мова про технології балістичних ракет, особливо апарати з функцією повернення, а також нові технології підводних човнів і засоби протиповітряної оборони.

Скільки літаків могла отримати КНДР

Водночас у Defense Express нагадали, що раніше йшла мова про те, що КНДР може отримати від Росії літаки Су-35. Про це свідчив той факт, що Кім Чен Ин відвідував авіазавод в Комсомольску-на-Амурі, де відбувається виробництво Су-35.

Однак у виданні вважають, що, якщо оцінити поточний стан авіації КНДР, то передача МіГ-29 та Су-27 є безумовним посиленням в якісному плані.

З відкритих даних відомо, що з відносно сучасних зразків Північна Корея має лише 18 МіГ-29 та 34 Су-25. Ці літаки були отримані від СРСР ще у 1980-х роках. Також відомо, що КНДР може мати півсотні МіГ-23, до 200 МіГ-21 та до 200 МіГ-17 та МіГ-19.

Водночас - достеменно не відомо, які з цих літаків здатні літати.

На думку Defense Express, важливим є питання - скільки саме своїх МиГ-29 та Су-27 Росія зможе передати КНДР.

Наразі відомо, що на початок цього року Росія у своєму розпорядженні мала 70 МиГ-29/МиГ-29УБ радянського зразка, 14 модернізованих МиГ-29СМТ та два МиГ-29УБТ. Також було 12 літаків Су-27 та 18 Су-27УБ, 47 літаків варіанту Су-27СМ та 24 Су-27СМ3, ну й, окрім того, 18 Су-27 в базовому варіанті має також морська авіація ВМФ РФ.

З чого може зрозуміти, що кількість запланованих до передачі літаків від РФ для КНДР може визначатись тим, якого рівня своїми технологічними напрацюваннями по авіації росіяни будуть готові поділитись із своїми північнокорейськими "колегами".