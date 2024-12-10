РФ могла обменять солдат КНДР на Су-27 и МиГ-29: о каком количестве самолетов может идти речь
Российская Федерация могла передать Северной Корее самолеты типов МиГ-29 и Су-27. Вероятно, это "плата" за северокорейских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Aviation Week и Defense Express.
Передача самолетов в Северную Корею
Командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Сэмюэл Папаро заявил, что Россия достигла договоренности с Северной Кореей об отправке истребителей МиГ-29 и Су-27
Он также считает, что сейчас солдаты КНДР не участвуют в активных боевых действиях в Украине, но развернуты в зонах боевых действий.
Он считает, что в дополнение к самолетам, Северная Корея, вероятно, хочет получить другие возможности. Речь о технологиях баллистических ракет, особенно аппараты с функцией возврата, а также новые технологии подводных лодок и средства противовоздушной обороны.
Сколько самолетов могла получить КНДР
В то же время в Defense Express напомнили, что ранее шла речь о том, что КНДР может получить от России самолеты Су-35. Об этом свидетельствовал тот факт, что Ким Чен Ын посещал авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, где происходит производство Су-35.
Однако в издании считают, что, если оценить текущее состояние авиации КНДР, то передача МиГ-29 и Су-27 является безусловным усилением в качественном плане.
Из открытых данных известно, что из относительно современных образцов Северная Корея имеет только 18 МиГ-29 и 34 Су-25. Эти самолеты были получены от СССР еще в 1980-х годах. Также известно, что КНДР может иметь полсотни МиГ-23, до 200 МиГ-21 и до 200 МиГ-17 и МиГ-19.
В то же время - точно не известно, какие из этих самолетов способны летать.
По мнению Defense Express, важным является вопрос - сколько именно своих МиГ-29 и Су-27 Россия сможет передать КНДР.
Известно, что на начало этого года Россия располагала 70 МиГ-29/МиГ-29УБ советского образца, 14 модернизированных МиГ-29СМТ и два МиГ-29УБТ. Также было 12 самолетов Су-27 и 18 Су-27УБ, 47 самолетов варианта Су-27СМ и 24 Су-27СМ3, ну и, кроме того, 18 Су-27 в базовом варианте имеет также морская авиация ВМФ РФ.
Из чего может понять, что количество запланированных к передаче самолетов от РФ для КНДР может определяться тем, какого уровня своими технологическими наработками по авиации россияне будут готовы поделиться со своими северокорейскими "коллегами".
Солдаты КНДР в России
В начале октября стало известно о том, что в Россию прибыли солдаты из Северной Кореи. Их направили в Курскую область, где идут боевые действия.
По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, КНДР хочет получить от России технологии в обмен на солдат. Речь идет о технологиях в ракетной, ядерной и других военных программах.
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