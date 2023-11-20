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РФ за місяць на лівобережжі Дніпра втратила 3500 солдатів. В армії Естонії розповіли деталі

Архівне фото: ЗСУ знищили на лівобережжі Дніпра 3500 окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

РФ зазнала значних втрат на лівому березі Дніпра і вже була змушена перекидати додаткові частини окупантів з інших ділянок фронту.

Про це заявив заступник начальника штабу естонської дивізії Янно Мярк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він зазначив, що російські війська доклали чимало зусиль, щоб не допустити розширення українських плацдармів на Дніпрі або перекидання туди додаткових сил. 

За його словами, втрати російських військ там також дуже великі.

РФ уже перекидає резерви до Дніпра

"Втрати за цей чотиритижневий період оцінюються в близько 3500 російських військовослужбовців, як пораненими, так і вбитими", - йдеться в заяві.

Естонський полковник уточнив, що це вже змусило російське командування перекинути в цей район підрозділи з інших фронтів.

Закріплення ЗСУ на лівому березі Херсонської області

Раніше у Морській піхоті ЗСУ підтвердили, що захисники провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра Херсонської області, завдяки чому їм вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

Згодом представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін в ефірі телемарафону допустив, що у відповідь на закріплення ЗСУ на позиціях на лівобережжі Херсонської області російські окупанти можуть спробувати провести певне перегрупування.

Сьогодні представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що у російських окупантів почалися значні проблеми через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, через значні втрати, вони вимушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків.

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