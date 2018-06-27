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Интервью

РФ в Минске не соглашается на создание зоны безопасности вдоль неконтролируемой части границы

НовостиПолитика    27.06.2018 - 14:15
Фото: Евгений Марчук (youtube.com nakipelovo)
Фото: Евгений Марчук (youtube.com nakipelovo)

Марчук считает, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения

Представители Российской Федерации (РФ) в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы в Минске не соглашаются на создание зоны безопасности вдоль неконтролируемой части границы. Об этом в Facebook сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук.

"Мы предлагаем обсуждения всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточного контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части украинско-российской государственной границы. Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам", - сообщил Марчук.

Как отмечается, в ходе заседания подгруппы украинская сторона предложила создание силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой части госграницы.

"Речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы. Российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения", - написал он.

 

Как и предполагалось, первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К...

Опубликовано Yevgenij Marchuk Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, сегодня в Минске проходит заседание контактной группы.

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Теги публикации: Российская Федерация, Минск, Донбасс, Контактная группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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